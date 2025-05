La sfida di Deborah la camminatrice da Cremona a Roma a piedi | L’ho promesso a Papa Francesco

Deborah Venturelli, 37enne di Capergnanica, si è posta una sfida straordinaria: percorrere a piedi da Cremona a Roma, mantenendo la promessa fatta a Papa Francesco di arrivare in pulled in occasione del Giubileo. Questa avventura rappresenta un gesto di fede e determinazione, simbolo della sua devozione e del desiderio di vivere un momento speciale con il Papa.

Capergnanica (Cremona) - "Ho promesso a Papa Francesco che sarei andata a Roma per il Giubileo. A piedi". Deborah Venturelli, 37enne di Capergnanica, sta organizzandosi per mantenere la promessa fatta al Papa. Tutto è successo a metà dicembre quando la donna era a Roma ricevuta dal Papa in occasione dell' udienza dei pellegrini. "Il Papa ha avuto parole illuminanti per me e alla fine del suo discorso ha chiesto ai presenti chi sarebbe tornato a Roma per il Giubileo. E io ho alzato la mano e gli ho detto che sarei tornata, ma a piedi". Deborah è una camminatrice. L'anno scorso ha percorso il cammino di Santiago, non fermandosi solo alla basilica, ma proseguendo fino all'oceano per 969 chilometri.