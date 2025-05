La sfida Conte-Schlein per Chigi rischia di minare il campo largo Parla Ignazi

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, avverte che la sfida tra Schleinin e Chigi rischia di indebolire il campo largo del centrosinistra, mentre i recenti successi amministrativi hanno riacceso le speranze dei partiti. Ignazi analizza come questa dinamica possa mettere in discussione l’unità e la strategia comune del centrosinistra italiano.

Giuseppe Conte non ci sta a passare per il “guastatore” del campo largo. Era inevitabile che dopo le due vittorie alle amministrative di Genova e Ravenna i leader dei partiti di centrosinistra, a partire dalla segretaria del Pd Elly Schlein, tornassero a ringalluzzirsi. “Ma da queste due elezioni arrivano segnali molto limitati sul piano del consenso nazionale. Il leader pentastellato farĂ guerriglia fino alla fine, tentando di mettere in discussione il ruolo del Pd all’interno della coalizione: il rischio è quello di un gioco al massacro”. A dirlo sulle colonne di Formiche.net, è Piero Ignazi, politologo e docente emerito dell’universitĂ di Bologna. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La sfida Conte-Schlein per Chigi rischia di minare il campo largo. Parla Ignazi

