la scomparsa di fambrini addio all ex sindaco

Nel pomeriggio di ieri una tragica notizia, in pochi minuti, ha fatto il giro della città. Il cuore di Roberto Fambrini ha cessato di battere. Una morte improvvisa che ha gettato nello sgomento i familiari e i numerosi amici. Rientrato dall’ufficio, come sempre in bicicletta, dopo pranzo si era sdraiato per un breve riposo dal quale, però, non si è più svegliato. La moglie Franca e il figlio Niccolò lo hanno trovato dove si era coricato, privo di vita. Inutile ogni tentativo di rianimazione. Titolare di un noto e apprezzato studio legale, era nato nell’agosto del 1956, e fin dal 1983 aveva iniziato la pratica professionale; innamorato della sua città, appassionato di politica, nel 2001, alla guida di una coalizione di centrodestra, era stato eletto sindaco: con i suoi 44 anni, il più giovane primo cittadino nella storia di Pescia. 🔗 Leggi su Lanazione.it