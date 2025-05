La scomparsa di Denisa avvocato indagato Dna sulle impronte trovate nella camera

Sono passate due settimane dalla misteriosa scomparsa di Maria Denisa Adas, escort romena di 30 anni scomparsa da Prato. Indagini e analisi del DNA delle impronte trovate nella sua stanza hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un avvocato di Reggio Calabria, coinvolto nelle indagini sulla sua sparizione.

Prato, 29 maggio 2025 – Sono passate due settimane dalla scomparsa di Maria Denisa Adas, la escort di origini romene di 30 anni, sparita nel nulla dal residence Ferrucci a Prato la notte fra il 15 e il 16 maggio. La procura sta facendo accertamenti per capire che fine abbia fatto e nei giorni scorsi ha indagato un avvocato di Reggio Calabria, 44 anni, con l’ipotesi di sequestro di persona. Al professionista, amico della mamma della donna, Maria Cristina Paun, è stato notificato un avviso di garanzia in “concorso con altri”. Un passaggio tecnico che consente alla procura di svolgere le perizie specifiche - dna e impronte digitali - sulle tracce e le impronte trovate nella camera del residence dove aveva preso alloggio la 30enne e nell’auto della donna, abbandonata a Prato con dentro i documenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Denisa, avvocato indagato. Dna sulle impronte trovate nella camera

