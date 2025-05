La sanità in Umbriala svolta per l' Ospedale di Foligno | super lavori per renderlo sicuro e operativo anche in caso di cataclisma

La sanità in Umbria sta attraversando importanti investimenti per rendere l’ospedale di Foligno più sicuro e funzionale, anche in scenari di emergenza. Questi lavori garantiscono un presidio sanitario resiste e operativo, fondamentale per salvare vite in caso di catastrofi naturali e assicurare assistenza tempestiva alla comunità locale.

Avere un grande ospedale del territorio, funzionante o almeno per gran parte operativo e agibile, è fondamentale per salvare vite in caso di disastro naturale. Per i trasferimenti fuori territorio di pazienti feriti - in caso di ospedale non agibile, come accade a L'Aquila - servirebbero decine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La sanità in Umbria,la svolta per l'Ospedale di Foligno: super lavori per renderlo sicuro e operativo anche in caso di cataclisma

