La Sampdoria tuona | Accuse prive di fondamento ci difenderemo! È un attacco alla nostra storia siamo pronti a…

La Sampdoria risponde con fermezza alle accuse infondate rivoltele nel caso Brescia, dichiarando che si tratta di un attacco ingiustificato alla propria storia. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ribadisce la sua volontà di difendersi e di tutelare la propria valore e reputazione nel calcio italiano.

Il comunicato ufficiale della Sampdoria dopo le accuse per il caso scoppiato con la penalizzazione del Brescia in Serie B La Sampdoria, attraverso un comunicato ufficiale, ha fatto chiarezza sulla propria posizione dopo il caso Brescia in Serie B. COMUNICATO SAMPDORIA – «L'U.C. Sampdoria comunica di aver dato mandato ai propri legali di presentare querela nei confronti di soggetti che, attraverso .

