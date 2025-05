La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa

Secondo fonti dell'Agenzia Nova, la Russia avrebbe pianificato di installare sistemi missilistici nella base di Sebha, in Libia, con l'obiettivo di puntarli contro l'Europa. Questa strategia potrebbe intensificare le tensioni tra la Russia e l'Europa, aprendo nuove preoccupazioni sulla stabilità regionale e internazionale.

La notizia è stata diffusa dall’ Agenzia Nova e riporta quanto a loro riferito da una persona a conoscenza del dossier: la Russia vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Sebha, capoluogo del Fezzan libico controllato dal generale Khalifa Haftar, per puntarli contro l’Europa. Sebha si trova nell’ entroterra libico a circa 900 chilometri da Tripoli e poco più di 1.000 chilometri dall’isola italiana di Lampedusa e da Malta. Un luogo che rappresenterebbe un punto strategico, in grado di colpire obiettivi dell’ Europa meridionale con con missili a medio e lungo raggio. La notizia non ha alcuna conferma ufficiale, ma la fonte sentita da Nova precisa che il piano sarebbe già in fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La Russia vuole installare il suoi missili in Libia e puntarli contro l’Europa”

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace” - Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Russia Vuole Installare Suoi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Ora la Russia vuole creare una console per videogiochi tutta sua - Sappiamo che, in virtù dei conflitti e delle tensioni in corso, la Russia sta cercando di fare sempre più a meno dei Paesi e delle tecnologie occidentali – un po' come anche i Paesi ... 🔗Secondo msn.com

La Russia vuole creare la sua console - Il nuovo simbolo dell'autarchia della Russia del 2025 potrebbe essere una console di videogame sviluppata in casa. O, meglio dire, quasi completamente visto che non si potrà comunque prescindere ... 🔗Segnala wired.it

Russia-Ucraina. Putin e i suoi "fratelli" alla parata. E l'Ue vuole processarlo - «La Russia nel suo insieme» sostiene l’offensiva in Ucraina, ha affermato Putin: «L’insieme del Paese, la società, il popolo sostengono i partecipanti all’operazione militare speciale ... 🔗Lo riporta avvenire.it