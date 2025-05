La Russia ha proposto nuovi negoziati con l’Ucraina il 2 giugno a Istanbul

La Russia ha annunciato la proposta di nuovi negoziati con l’Ucraina il 2 giugno a Istanbul, con l’obiettivo di trattare un cessate il fuoco e trovare una soluzione pacifica al conflitto. Questa iniziativa, annunciata dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, rappresenta un potenziale passo verso la diplomazia e la de-escalation delle tensioni tra i due paesi.

La Russia ha proposto di tenere il prossimo round di colloqui diretti con l’Ucraina il 2 giugno a Istanbul, con l’obiettivo dichiarato di negoziare un cessate il fuoco e discutere le condizioni per un possibile accordo di pace. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante una conferenza stampa tenuta mercoledì a Mosca. Secondo Lavrov, la proposta mira a «dare continuità» al confronto avviato durante il primo incontro del 16 maggio, anch’esso svoltosi a Istanbul, che non aveva prodotto risultati concreti. Il Cremlino ha dichiarato di aver già trasmesso un memorandum alla controparte ucraina con le proprie posizioni sui «punti essenziali» del conflitto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La Russia ha proposto nuovi negoziati con l’Ucraina, il 2 giugno a Istanbul

