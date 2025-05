La Russia fa paura | in Danimarca servizio militare obbligatorio anche per le donne

La crescente tensione tra Russia e Danimarca ha spinto il paese ad adottare misure più severe, anche rendendo obbligatorio il servizio militare per le donne. Questa decisione segna un importante passo verso il rafforzamento delle forze armate danesi in un contesto di heightened security in Europa.

La Danimarca, come la gran parte dei Paesi europei, sta rafforzando le sue forze armate. Ma comprare più armamenti non basta, c'è bisogno anche di soldati, e per questo Copenaghen ha deciso di rendere la coscrizione militare obbligatoria anche per le donne e non solo per gli uomini. Nel Paese. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Russia fa paura: in Danimarca servizio militare obbligatorio anche per le donne

