La rivelazione di Elodie | Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità L’esame di Stato? Non ha senso – Il video

Scopri la rivelazione di Elodie sulla sua scelta di lasciare la scuola un mese prima della maturità, un episodio che ha suscitato molta curiosità e riflessioni. Attraverso le sue parole, l’artista rivela i motivi di questa decisione e il suo spirito ribelle, offrendo uno sguardo autentico sulla sua esperienza.

«Ho abbandonato la scuola a un mese dall’esame di maturità ». A parlare è Elodie che, ai microfoni di Radio Deejay, ha rivelato di aver lasciato gli studi proprio agli sgoccioli della quinta superiore. « Che cretina, idiota », dice oggi con l’amaro in bocca. Ma all’epoca, spiega, l’ha fatto perché si sentiva « ribelle » e alla base della sua scelta drastica c’era l’idea di non voler addosso il «giudizio» altrui. Quel che rimane della sua visione di allora, però, è la netta contrarietà verso gli esami scolastici e la Maturità. «Se io ho fatto cinque anni, non sono mai stata bocciata, non ho mai avuto problemi, perché devo fare l’esame finale?», si chiede Elodie. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La rivelazione di Elodie: «Perché ho lasciato la scuola un mese prima della Maturità. L’esame di Stato? Non ha senso» – Il video

