la retorica della sovranità popolare può legittimare l autoritarismo elettivo

La retorica della sovranità popolare può essere spesso utilizzata per giustificare forme di autoritarismo elettivo, aprendo il dibattito sulla possibilità di democrazie illiberali. Analizzare questa tematica è fondamentale per comprendere le sfide contemporanee alla democrazia liberale, specie in Europa, dove populismo e autoritarismo si contendono lo spazio politico.

Esiste la democrazia illiberale? È a partire da questa domanda che molta parte del dibattito storico-politico e politologico si è occupato di un tema divisivo sul quale fautori e oppositori del populismo, soprattutto in Europa, continuano a scontrarsi. La storia della democrazia illiberale, e dei suoi fondamenti teorici, è in realtà piuttosto antica. Essa serpeggia, in embrione, in alcuni timidi e critici tentativi di pensare la democrazia nel mondo premoderno (dove, naturalmente, il liberalismo come lo conosciamo noi moderni non era ancora arrivato) e ritorna, in seguito, nelle riflessioni di filosofi e pensatori della politica già a partire dall’Ottocento e poi per buona parte del Novecento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it