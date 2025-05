La Resurrezione di Cinecittà Il nuovo corso parte da Mel Gibson

La rinascita di Cinecittà segna un nuovo capitolo per la nostra storica "fabbrica dei sogni", rafforzandosi sotto la guida di talenti come Mel Gibson. Con un passato glorioso e un futuro all’avanguardia, il nuovo corso punta a confermare Cinecittà come centro internazionale di eccellenza cinematografica.

La nostra fabbrica dei sogni si rinnova e si rafforza per confermarsi un'eccellenza e diventare sempre più competitiva anche a livello internazionale. Ha una storia gloriosa, Cinecittà, che nel 2027 compirà novant'anni, ma si sta anche attrezzando per affrontare nuove sfide, con la creazione di nuovi studi, tecnologie all'avanguardia, maestranze di altissimo livello, grazie agli investimenti del PNRR, pari a 230 milioni complessivi. La storia di una rinascita, quella della nostra Hollywood sul Tevere, che viene raccontata con entusiasmo da Manuela Cacciamani, da luglio 2024 amministratore delegato di Cinecittà.

