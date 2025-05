La Repubblica dei bambini | sulla spiaggia di Ischitella nasce il progetto ludico-didattico del Mambo Beach Club

La Repubblica dei Bambini sulla spiaggia di Ischitella nasce come un nuovo progetto ludicodidattico promosso dal Mambo Beach Club di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un'iniziativa che celebra il diritto all’educazione e alla crescita sociale dei più piccoli, rendendo la spiaggia un luogo di gioco, apprendimento e divertimento per tutta la famiglia.

“La Repubblica dei bambini”. Richiama l’impegno costituzionale dell’Italia nel promuovere l’educazione e la crescita sociale dei bambini l’iniziativa con cui il “ Mambo Beach Club ” di Ischitella, la splendida località balneare di Castel Volturno in provincia di Caserta ma a due passi da Napoli, ha scelto di celebrare quest’anno la “Festa della Repubblica” del 2 giugno. Una data che al Mambo Beach coinciderà anche con la stabile apertura quotidiana del Mambo Land, il Parco giochi educativo progettato da quest’anno per rendere ‘ family friendly’ una delle più belle porzioni di spiaggia del Litorale Domitio, uno dei tratti costieri più affascinanti d’Italia che con i suoi 50km, ricalcando in parte il percorso dell’antica via Domiziana, unisce Capo Miseno e la foce del Garigliano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

