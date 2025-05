La reliquia di San Leone per il Papa frammenti inseriti nella croce

Scopri la preziosa reliquia di San Leone Magno, inserita nella croce pettorale del Papa Leone XIV, simbolo di fede e storia. Un legame speciale tra la cittĂ di Volterra e il Vaticano che sottolinea l'importanza religiosa e storica di questa sacra testimonianza.

Volterra, 29 maggio 2025 – Una reliquia di San Leone Magno, il Papa di origini volterrane, è stata inserita nella croce pettorale argentea del Pontefice Leone XIV. Lo riporta Vatican News, servizio informativo ufficiale della Santa Sede. San Leone Magno, come riporta la fonte vaticana, quarantaquattresimo successore di Pietro, vissuto fra il IV e V secolo, coevo di Sant’Agostino, ha promosso l’unitĂ della Chiesa, combattuto eresie, definito il primato del vescovo di Roma e composto le piĂą belle collette del messale romano. Ora i sacri frammenti di Leone Magno sono stati inseriti nella croce pettorale di Papa Prevost, insieme alle reliquie di altri illustri pastori della Chiesa: come scrive Vatican News, Il Papa ha accolto con gioia la croce pettorale arricchita con le reliquie dei quattro vescovi a lui particolarmente cari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La reliquia di San Leone per il Papa, frammenti inseriti nella croce

