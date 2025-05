La Regione stanzia nuove risorse per imprese e famiglie alluvionate

La Regione Toscana mette a disposizione nuove risorse per supportare imprese e famiglie alluvionate, rafforzando gli interventi di emergenza e ripristino a seguito dei recenti fenomeni meteorologici estremi. Un impegno concreto per aiutare le comunità colpite a ripartire e ricostruire il proprio futuro.

PRATO La Regione Toscana è al fianco delle imprese e delle famiglie che hanno subito danni per i fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il territorio toscano negli ultimi due anni. La giunta regionale ha destinato nuove risorse alle imprese e prosegue col percorso per dare alle famiglie contributi straordinari, oltre le risorse per la somma urgenza. "Abbiamo approvato una delibera – ha spiegato il presidente Eugenio Giani (foto) – che segna il terzo intervento sul fronte dell’alluvione del 2-3 novembre 2023 e destina altri due milioni e mezzo di euro per le imprese, risorse che si aggiungono ai 25 milioni di ristori regionali già stanziati per dare alle famiglie un aiuto in aggiunta alle risorse di ‘immediato sostegno’ che stanno pian piano arrivando dallo Stato ma che necessitano di tempi e passaggi burocratici più lunghi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Regione stanzia nuove risorse per imprese e famiglie alluvionate

Nuove asfaltature tra Chions e Pravisdomini: pronti 960mila euro dalla Regione - La Regione investirà 960 mila euro per la riqualificazione stradale tra Chions e Pravisdomini, intervento che interesserà circa 6 km della SP1 della Val d'Arzino. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

La Regione stanzia nuove risorse per imprese e famiglie alluvionate; Aler Milano Pavia Lodi, da Regione 10 milioni per aiutare le famiglie; Parere favorevole in commissione a 5,545 milioni di euro nel biennio 2025-26 per gli oratori; La Regione Siciliana stanzia 26 milioni per le imprese colpite dal Covid. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La Regione stanzia nuove risorse per imprese e famiglie alluvionate - PRATO La Regione Toscana è al fianco delle imprese e delle famiglie che hanno subito danni per i fenomeni meteorologici ... 🔗Segnala lanazione.it

Quindici nuove assunzioni previste nel settore ICT regionale - Il governo regionale guidato da Schifani ha dato il via libera al piano di Sicilia Digitale, che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di ... 🔗Si legge su canalesicilia.it

Nuove risorse in arrivo per i caregiver familiari - Nuove risorse in arrivo per i caregiver familiari. Il decreto del Ministero per la Disabilità stanzia 30 milioni di euro da ripartire tra le regioni per finanziare interventi volti al ... 🔗Da msn.com

Campania - Alternanza scuola/lavoro, Regione stanzia nuove risorse (06.10.16)