La Regione aumenta il Fondo non autosufficienza | la giunta Proietti stanzia un altro milione di euro

La Regione, guidata dalla giunta di Stefania Proietti, aumenta il fondo per la non autosufficienza con un ulteriore milione di euro destinato alle aziende sanitarie territoriali. Questo nuovo stanziamento garantirĂ la continuitĂ dei servizi essenziali per le persone non autosufficienza, rafforzando il sostegno sul territorio.

La giunta di Stefania Proietti ha deliberato un ulteriore stanziamento di 1 milione di euro a favore delle aziende sanitarie territoriali, con vincolo di destinazione ai distretti sanitari, destinato a garantire la continuitĂ dei servizi erogati per la non autosufficienza. Lo stanziamento sarĂ . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La Regione aumenta il Fondo non autosufficienza: la giunta Proietti stanzia un altro milione di euro

