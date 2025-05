La provincia dei record | Può essere l’effetto delle immatricolazioni

Secondo l’osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, Pesaro e Urbino si conferma come la provincia dei record nel 2024, registrando il più alto incremento di spesa per beni durevoli, in particolare auto e moto. Questo forte aumento evidenzia un trend positivo nel mercato delle immatricolazioni e negli acquisti di veicoli, confermando Pesaro e Urbino come protagonista nel settore.

Secondo l'osservatorio annuale dei consumi di Findomestic, Pesaro e Urbino è la provincia italiana dove si è registrato il maggiore incremento di spesa nel 2024 per l'acquisto di beni durevoli, soprattutto per quanto riguarda le moto e le auto. Una crescita del 5,7% per la spesa relativa alle auto nuove, del 14% circa per l'usato, mentre per le moto si registra addirittura un incremento di oltre il 70%. Un'impennata di vendite che però non trova totale riscontro tra i concessionari della zona, ma per cui, almeno per il settore delle moto, potrebbe esserci una spiegazione. "Rispetto al 2023 – spiega Enzo Lazzarini, titolare dell'omonima e storica concessionaria di moto –, non riscontriamo una crescita così importante.