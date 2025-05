La protesta dei docenti di un liceo di Magenta | Il ministero vuole i bersaglieri nelle scuole diciamo no

I docenti del liceo Bramante di Magenta si oppongono all’ingresso delle forze militari nelle scuole, manifestando con fermezza il loro no al protocollo tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale Bersaglieri. La protesta mette in evidenza le preoccupazioni delle scuole civiche e indipendenti nel difendere un’educazione neutra e pacifista per gli studenti.

“No ai bersaglieri nelle scuole”. A opporsi all’ennesimo ingresso delle forze militari nelle classi sono un gruppo di docenti del liceo Bramante di Magenta che hanno “scoperto” un protocollo d’intesa firmato tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ Associazione nazionale Bersaglieri con la finalità di promuovere i valori della Costituzione all’interno delle istituzioni scolastiche nell’ambito della disciplina di educazione civica. Nulla di diverso, apparentemente, da quanto viene svolto da altri enti. Gli insegnanti del Bramante, tuttavia, sono andati a spulciare le carte e hanno trovato che gli intenti espressi nel protocollo – benedetto lo scorso anno alla Camera dalle deputate di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti e Paola Chiesa – sono quelli di promuovere la conoscenza della storia risorgimentale attraverso il percorso che ha portato all’unità nazionale; di sostenere la conoscenza dei simboli ed elementi identificativi della Repubblica: l’emblema, il tricolore, lo stendardo, l’inno nazionale e l’Altare della Patria oltre a promuovere e infondere i valori etici quali il rispetto per lo Stato e per i caduti e “l’amor di Patria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La protesta dei docenti di un liceo di Magenta: “Il ministero vuole i bersaglieri nelle scuole, diciamo no”

Cosa riportano altre fonti

Magenta, liceo Quasimodo: aule tiepide. Riparati i termosifoni intasati - Magenta - Si sono conclusi gli interventi ... Condizioni impossibili per studiare serenamente sia per gli studenti che per i docenti. Una protesta accolta con sfavore dalla dirigenza che ha ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Protesta al provveditorato. Studenti, docenti e genitori del liceo chiedono ascolto - Una cinquantina tra studenti, professori e genitori del liceo Serpieri di Rimini sono tornati a protestare ieri pomeriggio ... Se con la dirigente gli stessi docenti lamentano la mancanza di ... 🔗Si legge su ilrestodelcarlino.it

Magenta, il liceo Quasimodo ancora al gelo. E gli studenti fuori con i fumogeni - Magenta (Milano) - Non c’è pace al liceo Quasimodo ... I ragazzi hanno dato vita a una breve protesta armati di cartelli e fumogeni. "L’unico modo di scaldare la scuola è bruciarla ... 🔗Secondo ilgiorno.it

Scuola, docenti in piazza: Basta tagli e precarietà