La Promessa su Rete 4 | Julia svela segreti e Pelayo affronta Catalina

La Promessa su Rete 4 sta per regalare emozioni forti! Julia rivela segreti inaspettati mentre Pelayo sfida Catalina in un confronto che promette scintille. In un'epoca in cui la suspense regna sovrana nelle serie tv, questo mix di intrighi e colpi di scena catapulterà i fan in un vortice di adrenalina. Non perderti le nuove puntate dal 26 al 31 maggio: ogni ora sarà un'opportunità per scoprire cosa si cela dietro le porte del mistero!

La soap spagnola La Promessa continua a incantare il suo pubblico con una trama intensa e piena di sorprese. In onda su Rete 4 dal 26 al 31 maggio alle 19:35, la serie si prepara a svelare nuovi momenti di grande emozione e tensione, facendo evolvere le vite dei personaggi in maniera sorprendente. Il mistero . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Promessa su Rete 4: Julia svela segreti e Pelayo affronta Catalina

La Promessa su Rete 4: Manuel sfida Don Gregorio, crisi di Santos e tensioni familiari

Nella puntata di "La Promessa" in onda martedì 13 maggio su Rete 4, tensioni familiari e crisi di Santos si intrecciano in un clima di suspense.

Cerca Video su questo argomento: Promessa Rete 4 Julia Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

La Promessa, anticipazioni 21 maggio: Curro confessa a Julia il segreto di Paco, Petra mette nei guai Marcelo; La promessa, le anticipazioni: una brutta sorpresa; La Promessa, spoiler prossime puntate: una morte improvvisa sconvolge la tenuta; La Promessa, le anticipazioni della puntata di oggi 21 maggio 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La promessa: anticipazioni della puntata di venerdì 30 maggio su Rete 4

Secondo ecodelcinema.com: "La soap opera 'La Promessa' torna su Rete 4 il 30 maggio, con Margherita pronta a sposare il Conte De Ayala e Martina in conflitto. Nuove rivelazioni scuotono la tenuta." ...

La Promessa anticipazioni 28 maggio: Simona teme per la salute di Catalina e cerca risposte da Pelayo

Si legge su msn.com: La Promessa torna su Rete 4 domani, mercoledì 28 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Amalia vuole riportare Vera a casa, ma lei si oppone, Margarita ha dei dubbi su ...

La Promessa anticipazioni 27 maggio: Cruz manda all’aria le nozze segrete di Jana e Manuel

Segnala msn.com: La Promessa torna su Rete 4 domani, martedì 27 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra e Cruz scoprono il piano di Jana e Manuel, Martina è gelosa di Julia. La so ...