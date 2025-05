La Promessa anticipazioni 30 maggio | Manuel e Jana hanno due nuovi nemici Marcello imbarazza Teresa

Scopri le anticipazioni de **La Promessa** in onda domani, 30 maggio, su Rete 4: Jana torna al lavoro dopo le nozze fallite con Manuel, mentre Petra architetta nuove strategie contro Teresa. Non perdere l'appuntamento alle 19:40 per scoprire cosa succederà nella coinvolgente puntata della soap spagnola.

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Jana torna a lavorare dopo le mancate nozze con Manuel, mentre Petra trama contro Teresa. La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 30 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margherita sposa il Conte De Ayala, ma Martina rifiuta di seguirli. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Le nozze tra Manuel e Jana sono state rovinate da Cruz. La donna, grazie alla complicità di Petra e Santos e al manoscritto di Maria, aveva scoperto il luogo in cui si stava celebrando il matrimonio segreto e ha impedito che suo figlio e la cameriera coronassero il loro sogno d'amore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 30 maggio: Manuel e Jana hanno due nuovi nemici, Marcello imbarazza Teresa

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 maggio 2025 - Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa". 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Promessa Anticipazioni 30 Maggio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La Promessa Anticipazioni 30 maggio 2025: Don Alonso e Cruz alleati per separare Manuel e Jana! - Nella puntata de La Promessa in onda il 30 maggio 2025 vedremo Don Alonso proporre a Cruz una tregua per dedicarsi, insieme, a tenere lontani Manuel e Jana. Scopriamo insieme le anticipazioni e le tra ... 🔗Da msn.com

La Promessa: anticipazioni venerdì 30 maggio! I Lujàn pronti a separare Manuel e Jana - Nella prossima puntata de La Promessa, nuovi intrighi dividono gli innamorati e mettono a rischio il lavoro di alcuni membri della tenuta. 🔗serial.everyeye.it scrive

La Promessa anticipazioni 30 maggio: Manuel e Jana hanno due nuovi nemici, Marcello imbarazza Teresa - La Promessa torna su Rete 4 domani, venerdì 30 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Margherita sposa il Conte De Ayala, ma Martina rifiuta di seguirli. La soap spagn ... 🔗Si legge su msn.com