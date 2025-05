La procura di Milano chiede pene fino a 6 anni per gli anarchici del corteo per Cospito

La procura di Milano ha chiesto pene fino a sei anni di reclusione per gli anarchici coinvolti nel corteo di Milano a sostegno di Alfredo Cospito, considerato un atto di protesto con conseguenze giudiziarie rilevanti. I pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi definiscono quella manifestazione un episodio che va oltre una semplice protesta, evidenziando le implicazioni legali e politiche di questo caso.

La procura di Milano ha chiesto condanne da tre a sei anni di reclusione per gli 11 anarchici che hanno partecipato alla manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito tenutasi a Milano l'11 febbraio 2023. Per i pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi, quella non fu una semplice manifestazione, ma un.

