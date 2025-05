La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è intervenenuta a Europa | domande aperte per un futuro comune presso l' Università Cattolica di Milano

Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, ha partecipato all'evento "Europa, domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano, sottolineando l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione di giovani e donne in politica. Con oltre 12 anni di esperienza parlamentare, Metsola invita a rafforzare la rappresentanza femminile e giovanile per un futuro più inclusivo e rappresentativo.

M ilano, 29 mag. (askanews) – “Voglio vedere più giovani candidati e più donne candidate, non ne abbiamo abbastanza. Sono al Parlamento europeo da 12 anni e anche se lo scorso anno abbiamo avuto la più alta partecipazione al voto di sempre, proporzionalmente l’età dei candidati e l’aumento delle donne non sta crescendo come vorrei. Io mi prenderò la mia responsabilità su questo: per provare a convincere più giovani a entrare in politica, vorrei che anche voi che siete qui iniziaste a pensiate che forse volete fare politica”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola intervenendo a “Europa: domande aperte per un futuro comune” presso l’Università Cattolica di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è intervenenuta a "Europa: domande aperte per un futuro comune" presso l'Università Cattolica di Milano

Bruxelles: sindaci della Toscana in missione al Parlamento europeo. Guidati da Mazzeo - Oltre venti sindaci toscani, guidati da Mazzeo, sono in missione a Bruxelles per avvicinare l'Europa ai loro territori. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Presidente Parlamento Europeo Roberta Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La presidente del Parlamento europeo a Torino; Aerospazio: la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, visita la futura Città dell’Aerospazio a Torino; Mattarella a Bruxelles visita le Istituzioni europee; Al Castello del Valentino la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a Torino: focus su aerospazio e sport come leve per il futuro europeo - Roberta Metsola in visita a Torino: focus sull’innovazione aerospaziale e sullo sport come leva per la crescita europea. Visite a Leonardo, Altec e Politecnico. 🔗Si legge su quotidianopiemontese.it

Roberta Metsola chiude visita in Italia al Kilometro Rosso: focus su innovazione e competitività - La presidente del Parlamento Europeo conclude la visita in Italia al Kilometro Rosso, sottolineando l'impegno europeo su innovazione e competitività. 🔗Lo riporta msn.com

La presidente del parlamento europeo Metsola a Torino: "Da aerospazio ad automotive, qui terra di eccellenza" - Ad accompagnarla nella visita governatore Cirio: incontro con il sindaco Lo Russo e direttrice dell'ETF Pilvi Torsti ... 🔗Scrive torinoggi.it