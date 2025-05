La polizia italiana è razzista? Il report che ha fatto infuriare Meloni | il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Scopri il nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso" di Fanpage.it, dedicato al recente report del Consiglio d'Europa che accusa la polizia italiana di comportamenti razzisti, scatenando la reazione infuocata del governo Meloni. Restare informati su temi delicati come questi è fondamentale per comprendere le sfide attuali nel nostro paese. Continua a leggere per approfondire.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del dossier del Consiglio d'Europa sulla profanazione razziale da parte della polizia italiana che ha fatto infuriare il governo Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La polizia italiana è razzista? Il report che ha fatto infuriare Meloni: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Il premier albanese si inginocchia davanti a Meloni e respinge le richieste di Starmer sui migranti: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - Nel nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it, analizziamo il vertice in Albania tra Edi Rama e Giorgia Meloni. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Polizia Italiana Razzista Report Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Consiglio d’Europa: “Polizia razzista”. Meloni: “Accuse false e vergognose”; Polizia italiana razzista: le polemiche sulla raccomandazione dell'ECRI; Polizia razzista. L'ira del governo; Polizia italiana razzista: il delirio del Consiglio d'Europa. Meloni: Accuse vergognose. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"La polizia italiana è razzista". La follia europea indigna Meloni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Salvini e le accuse di razzismo alla polizia italiana: «Consiglio Europa ente inutile, produce cazzate» - Al Consiglio d'Europa «si dovrebbero vergognare», è «un altro ento inutile che costa ai cittadini italiani e europei per produrre in cambio cazzate, perché ... 🔗Riporta leggo.it

Polizia italiana "razzista": il delirio del Consiglio d'Europa. Meloni: "Accuse vergognose" - «Abbiamo raccomandato al governo italiano di condurre uno studio indipendente sulla profilazione razziale per valutare la situazione». Le ... 🔗Da iltempo.it