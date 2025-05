La Pistoiese volta pagina È iniziata l’era Andreucci | Orgoglioso di essere qua Voglio serietà e coerenza

La Pistoiese avvia ufficialmente la nuova era con l'arrivo di Antonio Andreucci, un allenatore cresciuto nei campionati minori e ora determinato a portare serietà e coerenza alla squadra. Con un progetto ambizioso e tanta voglia di lavorare, Andreucci si presenta come il leader giusto per riscrivere la storia del club.

Con la presentazione di ieri è cominciata in casa Pistoiese l'era Antonio Andreucci. Accento toscano poco marcato ma ancora percepibile, idee chiare e soprattutto tanta voglia di lavorare. D'altronde, la carriera di Andreucci parla di un tecnico che ha fatto la gavetta, imponendosi nei campionati minori prima di riscrivere la storia di club come Campodarsego e Union Clodiense Chioggia. E ora l'arrivo a Pistoia per riportare l'Olandesina tra i professionisti. "Sono orgoglioso di arrivare in questa piazza – ha detto Andreucci –. Pur essendo qui da poco ho avuto modo di conoscere società e staff e di apprezzarne serietà e competenze.