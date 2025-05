la piazzarola rivede la luce sant angelo magno finalmente il via ai lavori

La riqualificazione della Piazzarola e il restauro della chiesa di Sant’Angelo Magno segnano un importante passo avanti per la comunità di [nome città]. Dopo il sisma del 2016, finalmente si avviano i lavori di recupero di uno dei monumenti più significativi, Preservando il patrimonio storico e culturale locale.

Uno tra i cantieri più attesi della città è pronto a prendere il via. Sono stati ufficialmente consegnati, infatti, i lavori per la riparazione e il restauro della chiesa di Sant'Angelo Magno, danneggiata dal sisma 2016. Un'opera particolarmente importante, per la quale sono previsti interventi per conservare la struttura, nella sua integrità tecnologica e architettonica. Un risultato che si otterrà riparando tutti i danni provocati dal terremoto, da una parte, e migliorando le condizioni di sopportazione della struttura stessa ad altri eventi sismici dall'altra. "Si apre un altro significativo cantiere per la nostra città – spiega il sindaco Marco Fioravanti –, che ci permetterà di poter fruire di nuovo di una delle chiese più belle di Ascoli, colpita dalle scosse del 2016.