La Piazza della Strage In migliaia alla Loggia | Degli innocenti caduti non scorderemo i nomi

In occasione dell'anniversario della strage di Piazza della Loggia, migliaia di cittadini, rappresentanze istituzionali, partiti e associazioni si sono riuniti per ricordare le vittime di quel tragico evento, portando alla memoria i nomi di Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani e tanti altri. Come ogni 28 maggio, la piazza si è riempita di emozioni e solidarietà , mantenendo vivo il ricordo di una tragedia che non deve essere dimenticata.

Una piazza gremita, come 51 anni fa, e come lo è stata sempre il 28 maggio. Nell’anniversario della strage di piazza della Loggia migliaia di persone tra associazioni, partiti politici, sindacati, istituzioni, cittadini sono tornati in piazza per ricordare le vittime della bomba: Giulietta Banzi Bazoli, Livia Bottardi Milani, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambarda e Bartolomeo Talenti. I loro nomi sono stati ripetuti piĂą volte sul palco e sottolineati dagli otto rintocchi dei Macc de le ure, alle 10,12. "Noi non dimentichiamo i nomi, i volti degli innocenti caduti – ha sottolineato Maria Rosa Loda, sindacalista Cisl che ha condotto la cerimonia sul palco accanto alla stele – Non dimentichiamo le omissioni, i silenzi e le connivenze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Piazza della Strage. In migliaia alla Loggia: "Degli innocenti caduti non scorderemo i nomi"

Ombretta Giacomazzi e la strage di piazza della Loggia: “Liti per recuperare l’esplosivo” - Ombretta Giacomazzi, nota come la "ragazza della pizzeria", torna in aula nel processo sulla strage di piazza Loggia a Brescia. 🔗continua a leggere

