La permanenza di Conte segna lo storico sorpasso del Napoli sulla Juventus | un capolavoro di Asterix De Laurentiis

Il 29 maggio 2025 segna una tappa fondamentale nel calcio italiano: la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli segna il sorpasso storico sui rivali della Juventus. Un capolavoro firmato Aurelio De Laurentiis, che trasforma un sogno in realt√†. In un'era in cui la competitivit√† si fa sempre pi√Ļ agguerrita, questo episodio sottolinea l'importanza della visione e della determinazione. Il Napoli √® pronto a scrivere pagine nuove nella storia del calcio!

Il 29 maggio 2025 √® una data che va cerchiata sul calendario. La notizia √® la permanenza di Antonio Conte a Napoli. Ma il significato √® pi√Ļ ampio. Perch√© dall‚Äôaltra parte della barricata c‚Äôera la Juventus il club da sempre egemone del calcio italiano. Il club dove Conte √® cresciuto e si √® affermato prima come calciatore e poi come allenatore. Alla Juventus lo aspettavano per ripartire. Lo aspettava John Elkann. Lo aspettava Chiellini. Oggi, in extremis, hanno accelerato anche sull‚Äôallontanamento di Giuntoli per riportare il figlio prodigo a casa (era una delle tante condizioni poste dal tecnico). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it ¬© Ilnapolista.it - La permanenza di Conte segna lo storico sorpasso del Napoli sulla Juventus: un capolavoro di Asterix De Laurentiis

Frattesi oggetto del desiderio del Napoli a prescindere dalla permanenza di Conte (Tuttosport)

Davide Frattesi rimane un obiettivo primario per il Napoli, a prescindere dal futuro di Conte. Secondo Tuttosport, il club partenopeo è pronto a tentare un'offerta all'Inter, che valuta il centrocampista almeno 40 milioni.

