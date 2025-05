La permanenza di Conte fa continuare la festa c’era bisogno di confrontarsi di capirsi Sky Sport

La presenza di Conte al Chelsea ha mantenuto viva l’entusiasmo, creando l’occasione perfetta per confrontarsi e capirsi dopo un anno intenso, come spiega Sky Sport. Francesco Modugno analizza gli ultimi giorni di mercato, sottolineando l’importanza di un dialogo aperto e schietto per affrontare le sfide future.

A Sky Sport Francesco Modugno racconta la giornata e gli ultimi giorni mercato. «Ci sono state riflessioni, dubbi, c’è stato confronto ampio, schietto, totale. C’era bisogno di confrontarsi, di capirsi al termine di un anno intenso. Si va avanti insieme, con Conte, altri due anni. La conferma dà continuità a tutto al clima di festa. Era un tormentone a ogni passo: “resta? se ne va?”. Adesso la serata prosegue a cena. È la prima cena di un ciclo che continua. Del Napoli che avrà una forza importante sul mercato, che sarà probabilmente di De Bruyne e altro ancora». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La permanenza di Conte fa continuare la festa, c’era bisogno di confrontarsi, di capirsi (Sky Sport)

