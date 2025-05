La penalizzazione è UFFICIALE | cambia la classifica dopo la sentenza

La penalizzazione di otto punti è ora ufficiale, come annunciato dal Tribunale Federale Nazionale, e modifica definitivamente la classifica della squadra. Scopri tutte le ultime novità e come questa sentenza impatta il campionato.

E’ arrivato il giudizio del Tribunale Federale Nazionale: la squalifica di otto punti adesso è ufficiale. Il punto della situazione Era attesa per oggi la sentenza del Tribunale Federale Nazionale e puntualmente è arrivata. Ora gli otto punti di penalizzazione per la squadra sono ufficiali. (LaPresse) – Calciomercato.it Il Brescia dovrà così scontare quattro punti nella stagione che si è appena conclusa e altri quattro dalla prossima. Allo stesso tempo il TFN ha deciso di sanzionare il presidente del club lombardo, Massimo Cellino, e il consigliere delegato della società, Edoardo Cellino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La penalizzazione è UFFICIALE: cambia la classifica dopo la sentenza

UFFICIALE Sentenza ribaltata: ko a tavolino, esulta la seconda in classifica - L'ufficiale sentenza ribaltata dal Collegio di Garanzia del Coni sancisce la fine di un lungo, acceso contenzioso: la seconda in classifica esulta, mentre la giustizia, pur in ritardo, fa il suo corso.

