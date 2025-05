La Parata dei Campioni vista da oltre 70 milioni di telespettatori

La parata dei campioni sul lungomare di Napoli ha conquistato oltre 70 milioni di telespettatori in tutto il mondo, confermando il grande successo dei festeggiamenti scudetto della città. Un evento emozionante che ha riunito tifosi e appassionati ovunque, celebrando il trionfo azzurro in modo spettacolare e coinvolgente.

L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

