La nuova proposta degli Usa per Gaza | tregua di sessanta giorni e nove ostaggi restituiti

Gli Stati Uniti hanno avanzato una nuova proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, offrendo una tregua di sessanta giorni e la restituzione di nove ostaggi vivi da parte di Hamas, secondo fonti israeliane. Questa iniziativa rappresenta un possibile passo verso la de-escalation del conflitto, mentre le tensioni e le violenze continuano a colpire la regione.

Gli Stati Uniti avrebbero avanzato una nuova proposta per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza: sessanta giorni di tregua, e la restituzione da parte di Hamas di nove ostaggi vivi e diciotto morti. A riportarlo sono numerosi media israeliani. Ieri sera a Gaza quattro persone sarebbero state uccise con arma da fuoco durante l'irruzione in un centro di distribuzione degli aiuti alimentari. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La nuova proposta degli Usa per Gaza: tregua di sessanta giorni e nove ostaggi restituiti

