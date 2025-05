La nuova passeggiata è pronta come cambia il look di viale Parini lungo il porto canale

Scopri la rinnovata passeggiata di Viale Parini, che offre un nuovo affascinante panorama di Riccione e del Porto Canale. L’apertura ufficiale avverrà venerdì 30 maggio, valorizzando la zona tra Viale Dante e Viale D’Annunzio con un look totalmente rivisitato e suggestivo.

La nuova cartolina di Riccione regala un altro, suggestivo, colpo d’occhio della città e del porto. Venerdì, 30 maggio, sarà aperta la nuova passeggiata in viale Parini, lungo la banchina di levante, nel tratto compreso tra viale Dante e viale D’Annunzio. Sono stati completati gli interventi del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - La nuova passeggiata è pronta, come cambia il look di viale Parini lungo il porto canale

