la nuova docuserie su netflix porta le giovani pilote in griglia anche sul piccolo schermo accendendo i riflettori sul motorsport al femminile con una presidentessa cool

D opo il successo di Drive to Survive, docuserie che racconta, stagione dopo stagione, i retroscena del campionato di Formula 1, anche il campionato femminile del motorsport lanciato nel 2023, trova la sua voce su Netflix. F1: The Academy è la serie che, per sette episodi, accompagna lo spettatore dietro le quinte della stagione 2024, seguendo le ambizioni e le battaglie delle giovani pilote in pista e fuori. A guidare in questo viaggio ad alta velocità è Susie Wolff, ex pilota, attuale direttrice della F1 Academy e moglie di Toto Wolff, CEO del team Mercedes-AMG Petronas di Formula 1, che introduce ogni episodio contestualizzando il progetto: creare una piattaforma concreta per far crescere il talento femminile nel motorsport.