La nuova avventura televisiva di Giulia Salemi | le prime dichiarazioni

Scopri le prime dichiarazioni di Giulia Salemi sulla sua entusiasmante nuova avventura televisiva con "The Cage – Prendi e Scappa" su Nove. Tornata con energia e simpatia, l'influencer e volto noto dei reality si prepara a vivere una sfida ricca di adrenalina e divertimento, segnando un nuovo capitolo della sua brillante carriera.

Giulia Salemi: una nuova sfida televisiva tra adrenalina e simpatia. “The Cage – Prendi e Scappa” arriva sul Nove. Giulia Salemi è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera televisiva. Dopo anni trascorsi tra reality, conduzioni e una crescente presenza sui social, l’influencer italo-persiana torna sul piccolo schermo con una nuova sfida: co-condurre un format innovativo accanto a uno dei big della televisione italiana, Amadeus. Il programma si chiama The Cage – Prendi e Scappa, e prenderà il via dall’8 giugno in onda sul Nove dalle ore 20:30. Leggi anche Napoli: lunga maratona di emozioni su Cine34, venerdì 30 maggio Le prime dichiarazioni della co-conduttrice. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - La nuova avventura televisiva di Giulia Salemi: le prime dichiarazioni

Cerca Video su questo argomento: Nuova Avventura Televisiva Giulia Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Giulia Salemi torna in TV: la nuova avventura su Nove; Giulia Salemi torna in TV: la nuova avventura su Nove; Sarabanda Celebrity al via: Enrico Papi torna con il quiz musicale che ha fatto cantare l’Italia intera, con tanti ospiti vip; In-Sicurezza | Il coraggio di andare oltre, raccontato da Tommaso Foglia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Giulia Salemi torna in TV: la nuova avventura su Nove - Dopo la maternità e l’esperienza social al GF Vip, Giulia Salemi torna in televisione. Sarà parte del nuovo game show di Amadeus in onda su Nove ... 🔗Da msn.com

La nuova vita di Giulia Salemi: "Ho messo in pausa la tv per mio figlio" - È una Giulia Salemi diversa, quella che ha raccontato a Francesca ... in questo momento è all'estero, impegnato in una nuova avventura lavorativa. - Pierpaolo è l'iniviato dell'Isola del Famosi su ... 🔗Scrive msn.com

Pierpaolo Pretelli all’Isola dei Famosi: “Le nozze non sono una priorità” - Pierpaolo Pretelli racconta la crisi superata con Giulia Salemi prima di partire per l’Isola dei Famosi 2025 e rivela i piani sulle nozze. Pierpaolo Pretelli è pronto a vivere una nuova avventura ... 🔗Scrive donnaglamour.it