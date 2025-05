La nave si scontra sulla banchina | l' incidente nel canale a Marina - VIDEO

Un incidente nel canale Candiano a Marina di Ravenna ha coinvolto la nave Dorado Plus, suscitando forti emozioni tra i residenti e i testimoni. Fortunatamente, l'incidente non ha causato danni gravi, ma è stato comunque questo un episodio che ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nel porto. Guarda il video dell'incidente per vedere cosa è successo.

Ha riscosso forti emozioni, ma fortunatamente non avrebbe provocato gravi danni l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì nel canale Candiano a Marina di Ravenna. Protagonista la nave Dorado Plus che, per cause ancora da chiarire da parte della Capitaneria di Porto, si sarebbe. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - La nave si scontra sulla banchina: l'incidente nel canale a Marina - VIDEO

