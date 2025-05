La Nato fra Kiev e Gaza il sonno della ragione tra propaganda bellica ipocrisie occidentali e assenza di dialogo

Tra Kiev e Gaza, il sonno della ragione alimenta propaganda bellica, ipocrisie occidentali e un assente dialogo. √ą tempo di smascherare i farisei delle √©lite, chiedendo coerenza e autenticit√† in un confronto spesso distorto dalla retorica. Da due anni, insieme ad altri analisti, lavoriamo per demistificare questa manipolazione e risvegliare il senso critico di chi ascolta.

Bisognerebbe stanare i farisei delle élite occidentali, vedere il bluff, costringerli alla coerenza politica Alla fine ci avranno per la repulsa che proviamo a ripetere sempre gli stessi argomenti. Sono più o meno due anni che insieme ad altri analisti proviamo a demistificare la propaganda,.

