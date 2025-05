la nascita di una nuova orchestra dà bellezza e ricchezza interiore al pubblico

La nascita della nuova orchestra "Antonino Votto" al Conservatorio Nicolini porta bellezza e ricchezza interiore agli spettatori, arricchendo il panorama musicale locale. In occasione della prima visita del maestro Riccardo Muti, il pubblico avrà l'opportunità di vivere un momento unico di grande prestigio e ispirazione.

