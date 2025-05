La musica classica conquista la Gen Z | le note del passato si rinnovano grazie a Tik Tok

La musica classica sta riscoprendo nuova vita tra i giovani della Generazione Z, grazie all’incredibile potere di TikTok. Le note del passato si rinnovano, avvicinando un genere considerato elitario a un pubblico vasto e appassionato, in un’epoca di rapide innovazioni culturali e tecnologiche.

Immersi in un'epoca distinguibile per i suoi repentini cambiamenti in ambito culturale, sociale e tecnologico, oggi scopriamo che Tik Tok fa da apripista ad un rinnovo di tendenza che mette al centro un genere musicale considerato, fino a poco tempo fa, antico ed elitario: la musica classica. Il social più diffuso tra i giovanissimi, diventato virale per i suoi format brevi e mirati, si sta rivelando un potente mezzo per portare il genere classico sotto gli occhi di un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo. L'hashtag #classictok conta più di 80 milioni di visualizzazioni e il 74% del pubblico under-25 sta mostrando una certa curiosità verso il genere.