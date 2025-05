La moglie sparì in crociera assolto il marito accusato di omicidio | la sentenza ribaltata sulla scomparsa misteriosa di Li Yinglei

La vicenda della scomparsa di Li Yinglei, avvenuta durante una crociera nel 2017, si conclude con un'importante svolta: l’assoluzione definitiva di Daniel Belling, il marito accusato di omicidio. Dopo un lungo iter giudiziario, la sentenza di appello a Roma ribalta le accuse, offrendo una nuova prospettiva sulla misteriosa scomparsa della donna e sui dubbi riguardo le responsabilità dell’uomo.

È stato assolto dai giudici di appello di Roma Daniel Belling, l’uomo di nazionalità tedesca accusato dell’omicidio della moglie durante una crociera nel Mediterraneo nel 2017. Belling era accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere di Li Yinglei, la moglie scomparsa a 36 anni e madre di due due bambini di 4 e 5 anni. La condanna in primo grado: «Buttata in mare dopo averla soffocata». I giudici di appello di Roma hanno ribaltato la sentenza di primo grado. Belling era stato infatti condannato a 26 anni di carcere, più di quanto aveva chiesto il pm Francesco Basentini. Secondo i giudici, pur in assenza di un corpo, c’era la certezza che Belling si fosse liberato del corpo della moglie, con cui era in crisi da tempo: «È opinione dei giudici – scrivevano nelle motivazioni – che quella notte (il 12 febbraio, ndr) dopo l’uccisione in cabina della donna da parte del Belling, si ipotizza per soffocamento o strangolamento, egli si sia liberato del corpo mediante il suo abbandono in mare aperto, insieme alla valigia color argentoarancione appena comperata a Roma». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - La moglie sparì in crociera, assolto il marito accusato di omicidio: la sentenza ribaltata sulla scomparsa misteriosa di Li Yinglei

