La Mille Miglia a Parma il 20 giugno

Il 20 giugno, Parma sarà teatro della celebre Mille Miglia, la corsa più affascinante al mondo. Migliaia di appassionati potranno ammirare le iconiche 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, insieme alle auto elettriche della 1000 Miglia Green e ai prestigiosi modelli della 2025, che attraverseranno lo Stradone rendendo questa giornata indimenticabile.

La Corsa più bella del mondo farà nuovamente tappa a Parma il prossimo 20 Giugno. Le 120 Ferrari del Tribute 1000 Miglia, seguite dalle auto Full-Electric della 1000 Miglia Green e dai 420 gioielli a quattro ruote della 1000 Miglia 2025, faranno il loro ingresso in città percorrendo lo Stradone.

