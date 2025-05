La mia cliente ha scoperto il tradimento del marito grazie al loro spazzolino elettronico | la rivelazione dell’investigatore privato Paul Jones

Scoprire un tradimento attraverso uno spazzolino elettronico può sembrare incredibile, ma questa è la sorprendente testimonianza rivelata dall'investigatore privato Paul Jones. In Inghilterra, una madre ha scoperto il tradimento del marito grazie ai dati raccolti dal loro spazzolino smart, dimostrando come la tecnologia può rivelare molto più di quanto si immagini.

Scoprire un tradimento grazie a uno spazzolino elettrico può sembrare assurdo, ma è esattamente ciò che è successo in Inghilterra. Una madre, decisa a migliorare l’igiene orale dei figli, aveva comprato spazzolini smart collegati a un’app che registrava orari e frequenza d’uso. Proprio da lì ha iniziato a notare qualcosa di strano: ogni venerdì mattina, mentre i bambini erano a scuola e il marito avrebbe dovuto essere al lavoro, uno degli spazzolini risultava attivo. Controllando l’app, la donna ha notato che lo spazzolino veniva usato anche durante l’orario scolastico, quando i bambini non erano in casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia cliente ha scoperto il tradimento del marito grazie al loro spazzolino elettronico”: la rivelazione dell’investigatore privato Paul Jones

