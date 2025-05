la memoria di rolando rivi rinnegata da un sacerdote

La memoria di Beato Rolando Rivi, giovane seminarista ucciso dai comunisti a Castellarano, viene spesso negata o svilita, come dimostrano alcuni episodi recenti in chiesa. Questa autodegradazione, che contrasta con il suo sacrificio e la sua fede, riaccende le polemiche sul rispetto e sulla memoria di un ragazzo martire, simbolo di innocenza e dedizione religiosa.

Beato Rolando Rivi che fosti ucciso dai comunisti perché eri un seminarista che vestiva da seminarista, l'altra domenica, nella tua chiesa di Castellarano, dopo la messa il celebrante è uscito dalla sacrestia vestito da pensionato, da laico. E' un'autodegradazione frequente ma nel santuario intitolato al quattordicenne ammazzato per la sua fedeltà all'abito ecclesiastico speravo di non vederla. Il sacerdote, senza saperlo, dimostrava che i comunisti hanno vinto, che nel 1945 i nemici della differenza non erano riusciti a uniformare, mondanizzare, sconsacrare te ma in seguito sono riusciti a uniformare, mondanizzare, sconsacrare i preti, o almeno tanti di loro.