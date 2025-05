la melissa – memorie aromatiche

La melissa (Melissa officinalis) è una pianta aromatica perenne nota per le sue proprietà calmanti e rinfrescanti, utilizzata da secoli nelle tradizioni mediterranee e orientali. Originaria di Europa meridionale, Asia occidentale e Nord Africa, questa erba delle memorie aromatiche è apprezzata per le sue virtù terapeutiche e il suo aroma unico.

LA MELISSA ORIGINE La melissa (Melissa officinalis) è una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Lamiaceae, come menta, salvia e lavanda. Cresce spontaneamente in Europa meridionale, Asia occidentale e Nord Africa, soprattutto in zone soleggiate ma umide. Il suo impiego risale ai tempi degli antichi greci, che la consideravano sacra alle api (da cui