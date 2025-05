La mattina parte in salita | incidente in autostrada e coda chilometrica

Inizio di giornata difficile sulle autostrade liguri, con un incidente che ha causato una coda di 4 km sull'A10 tra il bivio A10/A26 e l'uscita di Genova Aeroporto. Fortunatamente, si tratta di un tamponamento senza feriti gravi, ma il traffico resta congestionato nelle prime ore del mattino.

