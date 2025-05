La Mare Jonio rinviata a giudizio per aver salvato migranti in mare | “È un processo ai soccorsi”

Il rinvio a giudizio dell'equipaggio della nave Mare Jonio, gestita da Mediterranea Saving Humans, segna un evento senza precedenti in Italia, dove per la prima volta una ONG viene processata per aver soccorso migranti in mare. Questo caso insolito mette in luce le controversie legali e morali attorno all'azione umanitaria nel contesto delle navi di salvataggio. Il processo, previsto per il 21 ottobre a Ragusa, attira l'attenzione sul dibattito tra diritti umani e normativa sulle ONG.

Il tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio l'equipaggio della nave mare Jonio, gestita dalla Ong Mediterranea Saving Humans. Il processo inizierà il 21 ottobre. È la prima volta in Italia che una Ong viene processata per aver soccorso persone migranti in mare. "È un processo ai soccorsi", ha detto Luca Casarini, fondatore di Mediterranea, anche lui rinviato a giudizio.

Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio. Casarini: 'Processo ai soccorsi' - L'equipaggio della nave Mare Jonio, noto per le sue operazioni di soccorso in mare, è stato rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

