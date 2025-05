La mappa delle spiagge inclusive a Viterbo e nel Lazio accessibili ai disabili gratuitamente

Scopri la mappa delle spiagge inclusive nel Lazio, dove persone con disabilità motorie e intellettive possono accedere gratuitamente a spiagge attrezzate e accoglienti. Grazie al progetto "Un posto al sole" di Caffe Africa e alla collaborazione della Guardia Costiera di Civitavecchia, queste spiagge offrono ombrelloni e lettini gratuiti, promuovendo l'inclusione e il divertimento per tutti.

Un ombrellone e due lettini gratis per chi ha disabilità motorie e intellettive. Sono le spiagge inclusive del litorale viterbese e del resto del Lazio che hanno aderito al progetto "Un posto al sole", dell'associazione Caffe Africa in collaborazione con la Guardia costiera di Civitavecchia.

