La manifestazione per Gaza è un passo falso per l’opposizione e per l’Italia Scrive Arditti

La manifestazione per Gaza del 7 giugno a Roma, convocata da Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, rappresenta un passo controverso che potrebbe accentuare le divisioni all’interno dell’opposizione italiana. Secondo Arditti, questa iniziativa rischia di indebolire la posizione del nostro Paese nel contesto internazionale, minando l’unità e la credibilità dell’Italia.

La manifestazione per Gaza del 7 giugno a Roma, convocata da Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra, si preannuncia come un evento che, lungi dall’unire, rischia di dividere ulteriormente l’opposizione italiana e di indebolire la posizione del nostro Paese in un contesto internazionale che richiede equilibrio e chiarezza. La scelta di scendere in piazza, con una piattaforma che condanna il governo Netanyahu ma omette una critica netta ad Hamas, non solo frammenta il fronte politico italiano, ma proietta un’immagine di parzialità che poco giova alla credibilità dell’Italia. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno annunciato con enfasi la mobilitazione, puntando a una “piazza oceanica” a San Giovanni, sulla base di una mozione parlamentare che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco a Gaza. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La manifestazione per Gaza è un passo falso per l’opposizione e per l’Italia. Scrive Arditti

