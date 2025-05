La manifestazione per Gaza e il rischio di una piazza d’odio contro Israele

Il 7 giugno a piazza San Giovanni si terrà una manifestazione per Gaza promossa dal tripartito Pd-M5s-Avs, ma cresce il rischio di una deriva verso una piazza d'odio contro Israele. Mentre alcuni leader cercano di distanziarsi per evitare un coinvolgimento in manifestazioni antisioniste, il dibattito rimane aperto su come prevenire tensioni e rischi di antisemitismo.

Il tripartito Pd-M5s-Avs, che sta organizzando la manifestazione del 7 giugno per Gaza a piazza San Giovanni, non riesce, o non vuole, allargare il fronte. È chi teme una piazza antisionista tout court comincia a prendere le distanze. Ieri ci sono stati contatti diretti tra Matteo Renzi e Carlo Calenda – un evento da ricordare – per organizzare, il giorno prima a Milano, una iniziativa comune di condanna all’azione del governo israeliano e di sensibilizzazione sul pericolo dell’antisemitismo, e contro chi professa la distruzione dello Stato di Israele. La piattaforma della manifestazione di Roma è blindata: quella è, e quella rimane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La manifestazione per Gaza, e il rischio di una piazza d’odio contro Israele

