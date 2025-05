La mamma di Martina uccisa ad Afragola | Alessio ci aiutava nelle ricerche Poi ha detto della doccia e mio marito ha capito

La tragica scomparsa di Martina ad Afragola ha scosso tutta la comunità, con le terribili rivelazioni sulla presunta complicità di Alessio e sui comportamenti violenti di suo marito. Enza, madre della vittima, descrive come Alessio abbia finto di aiutare nelle ricerche, rivelando un lato oscuro dietro false apparenze. Questa vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla giustizia, chiedendo pene severe per chi è coinvolto.

Enza: «Alessio ha finto di cercarla con noi, merita l’ergastolo. Dopo uno schiaffo lei capì che era violento» . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La mamma di Martina, uccisa ad Afragola: "Alessio ci aiutava nelle ricerche. Poi ha detto della doccia e mio marito ha capito"

La mamma di Martina Carbonaro, trovata morta in un campo ad Afragola: "Era bella come il sole, voglio giustizia"

