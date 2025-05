La Maglia del Lecce spopola il nuovo singolo de La Municipal

appartenenza e passione. Con “La maglia del Lecce”, La Municipàl non racconta solo di sport, ma celebra un legame profondo tra le persone. In un periodo in cui la musica diventa rifugio e connessione, il loro nuovo singolo invita a riscoprire le proprie radici e l’identità collettiva. Scopri come un semplice gesto può raccontare storie di vita, unendo fan e amanti della musica sotto lo stesso cielo.

Con una scrittura visiva e sincera, La Municipàl torna con un nuovo singolo, anticipando il tour estivo. Il brano “La maglia del Lecce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, trasforma la quotidianità in una storia universale, in cui la maglia di una squadra diventa emblema di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “La Maglia del Lecce”, spopola il nuovo singolo de La Municipal

Juventus, è ufficiale il nuovo sponsor: da Jeep 69 milioni fino al 2028. E domani debutta la nuova maglia

La Juventus vive un periodo di grandi trasformazioni, con l'annuncio ufficiale del nuovo sponsor, Jeep, che investirà 69 milioni fino al 2028.

Cerca Video su questo argomento: Maglia Lecce Spopola Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“La maglia del Lecce”, nuovo singolo de La Municipàl VIDEO Radio e piattaforme digitali

Segnala noinotizie.it: Con una scrittura visiva e sincera, La Municipàl torna con un nuovo singolo, “La maglia del Lecce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, trasformando la quotidianità in una storia ...

La Municipàl torna con un nuovo singolo: “La maglia del Lecce”

corrieresalentino.it scrive: Con una scrittura visiva e sincera, La Municipàl torna con un nuovo singolo, “La maglia del Lecce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, trasformando la quotidianità in ...

La Municipal, ecco il nuovo singolo dedicato al Lecce

Riporta calciolecce.it: La Municipàl, noto gruppo musicale indie salentino, presenta il nuovo singolo “La maglia del Lecce”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, pregno di uno stile visivo ed ...